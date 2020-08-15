صور.. أسقف جنوب سيناء يكرم طلاب الثانوية العامة المتفوقين

كرم الأنبا أبوللو، أسقف جنوب سيناء ورئيس دير القديس موسى النبي العامر بسيناء، الطلاب المتفوقين، وهنأهم على النجاح والتفوق في الاحتفالية التي أقامتها كاتدرائية السمائيين بمدينة شرم الشيخ، اليوم، لتكريم طلاب وطالبات الثانوية العامة المتفوقين من كل كنائس جنوب سيناء.

بدأت الاحتفالية بإقامة القداس الإلهي ثم تناول الجميع الإفطار، وقال الأنبا أبوللو، إن العلم هو أساس تقدم ورقي الأمم، ومصر تحتاج لمفكرين وعلماء لرفع رايتها، مناشدًا الطلاب المسلمين والأقباط، بالسعي لنيل العلم والمعرفة، والحرص الدائم على التفوق، لأنهم مستقبل مصر القادم.

وفي نهاية الحفل جرى عرض فيلم تسجيلي عن تجديد الذهن.