بلاغ يتهم الإخواني الهارب محمد محسوب بالتآمر على الدولة

تقدم طارق محمود المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي النائب العام، برقم 31336 لسنة 2020، ضد القيادي الإخواني الهارب محمد محسوب اتهمه فيه بالتحريض على الدولة المصرية ومؤسساتها والتآمر مع جهات خارجية معادية لمصر لتهديد أمنها القومي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد.

وتابع "محمود" في بلاغه، أن محسوب الذي كان يشغل منصب وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية في عهد جماعة الإخوان الإرهابية وأحد قياداتها الفاعلة والبارزة والصادر ضده أحكام بالسجن لتحريضه على ارتكاب أعمال العنف ضد الدولة المصرية وعلى رأسها الجيش والشرطة وأنه يلتقي قيادات مخابراتية من الدول التي تنتهج سياسة عدائية ضد مصر وأنه يتلقى تكليفات وتعليمات للتحريض على مصر وضرب استقرارها وزعزعة أمنها الداخلي.

وأضاف أن القيادي الإخواني الهارب يتلقى تمويلات مالية طائلة من تلك الأجهزة المعادية لتنفيذ مخططاتهم المشبوهة لإسقاط مؤسسات الدولة ونشر الفوضى، مشيرًا إلى أن "محسوب" يعد من القيادات الإخوانية شديدة الخطورة التي تدير مخططات ومؤامرات للنيل من الدولة وأنه يحرض على مؤسسات الدولة عبر نشر أخبار كاذبة تستهدف مؤسسات الدولة وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين وإثارة القلاقل ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها الدستورية والتشريعية وبث الرعب في نفوس المصريين وهى نفس أهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

وطالب "محمود" في ختام بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم، وإصدار أمر ضبط وإحضار لمحمد محسوب، ووضع اسمه على قوائم ترقب الوصول، وإدراج اسم محمد محسوب على قائمة النشرة الحمراء وإخطار الإنتربول الدولي للقبض عليه وتسليمه للسلطات المصرية، وإحالته لمحاكمة جنائية عاجلة.