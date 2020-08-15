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محمود مسلم

بدء أولى جلسات استئناف منار سامي على حكم حبسها 3 سنوات

كتب:

رفيق محمد ناصف وأحمد فتحي
11:47 ص | السبت 15 أغسطس 2020
منار سامي

منار سامي

بدأت منذ قليل، المحكمة الاقتصادية بطنطا، أولى جلسات استئناف محاكمة منار سامي المعروفة إعلاميا بـ "فتاة التيك توك" والمتهمة بالتحريض على الفسق والفجور، وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وقيامها بنشر فيديوهات خادشه للحياء العام.

وكانت المحكمة الاقتصادية بطنطا قد قضت بمعاقبته المتهمة منار في القضية رقم 595 لسنة 2020 جنح اقتصادية، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف جنيه غرامة، وإلزامها بالمصاريف الجنائية بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب، وقامت أسرة منار سامي بدفع الكفالة 20 ألف جنيه، وتم الإفراج عنها.

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