صور.. أتلال مخلفات بترعة مياه الشرب بالسويس.. والمحافظ يوجه بإزالتها

شهدت ترعة مياة الشرب بمحافظة السويس، تراكم كميات كبيرة من المخلفات والقمامة داخلها، بالقرب من المناطق السكنية داخل القطاع الريفي بالسويس.

وترعة السويس، هي المصدر الرئيسي بالمحافظة للحصول علي مياه الشرب، وتمر داخل القطاع الريفي بالسويس.

وقام مواطنون بالمحافظة، بالاستغاثة بمحافظ السويس، من أجل رفع المخلفات من ترعة مياة الشرب، كما تم إبلاغ مسؤولي حي الجناين.

وقال غريب كامل، أحد سكان حي الجناين، "قمنا بالإتصال بغرفة الطوارئ بالمحافظة، ومسؤولي حي الجناين، خاصة بسبب التراكم الكبير للمخلفات وانتشار الروائح الكريهة".

وأضاف رضا جابر، موظف، إن ترعة مياة الشرب هي أهم مصدر للمياه داخل المحافظة، ويجب منع تراكم المخلفات.

من جانبة، أصدر اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، تعليمات لمسؤولي الشركة القابضة لمياة الشرب والصرف الصحي برفع المخلفات.