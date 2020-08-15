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محمود مسلم

ضبط 2034 سائق نقل جماعي لعدم الالتزام بارتداء الكمامات

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الوطن
12:14 م | السبت 15 أغسطس 2020
ارتداء الكمامة فى المواصلات

ارتداء الكمامة فى المواصلات

في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات الاحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفي ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقي وسائل النقل الجماعي بارتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن اتخاذ الإجراءات القانونية قِبل 2034 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامة الواقية.

جارٍ استمرار تلك الحملات، حرصا على سلامة المواطنين.

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