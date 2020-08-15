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محمود مسلم

ضبط شخص لحيازته أجهزة غير مصرح بتداولها 

كتب:

الوطن
12:23 م | السبت 15 أغسطس 2020
أجهزة محظورة

أجهزة محظورة

فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص ( مدير مؤسسة للتوريدات العامة والتوكيلات التجارية ) بحيازة أجهزة غير معتمدة من الجهات المعنية وغير مصرح بتداولها.

    عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وبحوزته المضبوطات الآتية :

    عدد (15) جهاز تتبع وتحديد مواقع ((GPS.

    عدد (1) جهاز لاب توب .

    عدد (12) كتاوت .

    كمية من الأسلاك والوصلات .

       بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها .

     تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

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