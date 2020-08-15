ضبط شخص لحيازته أجهزة غير مصرح بتداولها
كتب:
الوطن
12:23 م | السبت 15 أغسطس 2020
فى إطار مواصلة الجهود التى تبذلها أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها .. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام أحد الأشخاص ( مدير مؤسسة للتوريدات العامة والتوكيلات التجارية ) بحيازة أجهزة غير معتمدة من الجهات المعنية وغير مصرح بتداولها.
عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال تواجده بالمؤسسة المُشار إليها وبحوزته المضبوطات الآتية :
عدد (15) جهاز تتبع وتحديد مواقع ((GPS.
عدد (1) جهاز لاب توب .
عدد (12) كتاوت .
كمية من الأسلاك والوصلات .
بمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها والتربح من ثمنها .
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.