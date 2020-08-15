الإجازة سر تراجع الخسائر البشرية في عقار قصر النيل

قال اللواء إبراهيم عوض، مدير المتابعة الميدانية بمحافظة القاهرة، إن عقار شارع قصر النيل المنهار مكون من أرضي وأربع طوابق وعبارة عن مكاتب إدارية وورش تصنيع ملابس ومحلات وأغلبها إجازة اليوم السبت، وهذا سبب عدم وجود خسائر بشرية حتى الآن باستثناء إصابات بسيطة وإنقاذ أكثر من 14 شخصا.

وأضاف عوض لـ "الوطن" أنه جارٍ معاينة العقارات المجاورة للعقار المنهار للوقوف على الحالة الإنشائية، لافتا إلى أن العقار المنهار رقم 50 شارع قصر النيل يقع على مساحة 1500 متر ومكون من أرضي وأربعة أدوار، وتم فصل كل المرافق عنه، ويوجد به شركة صرافة بالدور الأرضي ومصنع ومحلات ملابس، ومكاتب إدارية ومعرض موبيليا مغلق.

وأشار إلى أن محافظ القاهرة موجود في موقع الحادث منذ حدوث الانهيار ويتابع الموقف بنفسه كما حضر مدير الأمن للموقع علاوة على وجود كل الجهات المختصة من الحماية المدنية والإسعاف.