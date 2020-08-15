ضبط 919 قضية تموينية خلال 24 ساعة

إنفاذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن اتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائي، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع، فقد واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق النتائج التالية:

ضبط 919 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها القضايا الآتية:

ضبط المدير المسؤول عن مصنع لتصنيع اللحوم بدائرة قسم شرطة القطامية بمحافظة القاهرة وبحوزته 1,450طن سلع غذائية مقطعات كبدة، مقطعات لحوم، بانيه دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية، طبقا لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية من الجهات المعنية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط أمين عهدة إحدى شركات تجارة الجملة بدائرة قسم شرطة حلوان بمحافظة القاهرة وبحوزته 25 طنا أرز تمويني غير مطابق للمواصفات القياسية المتعاقد عليها مع هيئة السلع التموينية لارتفاع نسبة الكسر والشوائب ووجود تغير في الخواص الطبيعية، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين من حائزي البطاقات التموينية.

ضبط المدير المسؤول عن مصنع لإنتاج الحلويات بدائرة قسم شرطة برج العرب بمحافظة الإسكندرية وبحوزته 2,940 طن صويا معبأة داخل براميل غير صالحة للاستهلاك الآدمي لانتهاء تاريخ الصلاحية المدون عليها، 2,700 طن هوالك شيكولاته ولبان وبسكويت غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية يتم إعادة تدويرها لصناعة وإنتاج الحلويات، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مالك مصنع غير مرخص لتعبئة المبيدات الزراعية بدائرة مركز شرطة الدلنجات بمحافظة البحيرة، وبحوزته 3,500 طن مبيدات زراعية دون فواتير مجهولة المصدر، تمهيدا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق، مدخلاً الغش والتدليس على جمهور المستهلكين.

ضبط مالك محطة لتموين السيارات بدائرة قسم شرطة قها بمحافظة القليوبية لعدم احتفاظه برخصة إدارة وتشغيل المحطة وعدم وجود الرسم الهندسي الخاص بالمحطة وتجميعه 19000 لتر سولار، 16500 لتر بنزين 92، 900 لتر بنزين 80، قدرت بقيمة 312375 جنيه بغرض الاتجار بها في السوق السوداء.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.