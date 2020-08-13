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نائب محافظ الغربية: الشباب يحظى بدعم لا محدود في عهد السيسي

كتب:

بسمة عبدالستار
04:37 م | الخميس 13 أغسطس 2020
الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية

الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية

قال الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، إن الدولة تمر بمرحلة انتعاش كبير، منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي البلاد، مشيرا إلى اهتمامه بالشباب من خلال الدعم غير المحدود لهم، فضلا عن توليهم مناصب قيادية وتنفيذية عديدة.

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن توجه الدولة الموجود حاليا، لم يكن موجود قبل ذلك في الفترات السابقة، ونتمنى أن يستمر مع الأجيال القادمة، لتكون قادرة أن تأخذ مصر لمستقبل أفضل.

وتابع أنه أحد خريجي الأكاديمية الوطنية للتدريب، وهي ليست مجرد مكان نتعلم فيه، ولكن بيت كبير يضم كل أطياف الشباب الموجودين، وقادر بشكل ممتاز أن ينمي قدراتهم، لأن البرامج التدريبية الموجودة هناك للشباب، لا تفيدهم فقط في النواحي السياسية، لكن في النواحي العملية أيضًا.

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