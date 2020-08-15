عبدالمجيد: إطلاق الموسم الثاني لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين

أعلن أيمن عبدالمجيد رئيس لجنتي التشريعات الصحفية ولجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، بدء تنظم الموسم الثاني لتكريم المتفوقين من أبناء الصحفيين.

وقال عبدالمجيد، في بيان له، إن لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، ستقوم بتكريم أبناء الصحفيين المتفوقين في مراحل التعليم المختلفة، بداية من المرحلة الابتدائية، وحتى درجة الدكتوراه، وذلك لتحفيزهم على مواصلة بذل الجهد والتفوق، وتوطيد العلاقات الاجتماعية بين أسر الزملاء.

وأوضح عبدالمجيد، أنه يشترط في المتقدمين الآتي:

1- أن يكون حاصلًا على الشهادة، عن العام الدراسي 2020/2019.

2- أن تكون نسبة النجاح 70% لما قبل الجامعي، وجيد جدًا بالشهادة الجامعية.

3- تسليم صورة من شهادة النجاح، أو إفادة من المؤسسة التعليمية لمحمد خليفة نائب المدير العام.

4- للزملاء المقيمين في المحافظات التنسيق عبر الرقم (01288888720) لتسليمه عبر الواتس.

5- تسلم الإفادات والشهادات، بحد أقصى 10سبتمبر المقبل.

وأشار "عبدالمجيد"، إلى أن فلسفة التكريم تبدأ من مجموع 70% للقضاء على ثقافة تقسيم الكليات إلى قمة وكأن ما دونها القاع، "وحتى لا نسهم في الضغط النفسي على الطلاب والأسر التي لم تحقق نسب مرتفعة في الثانوية العامة".

وقال إن تحديد التقدير الجامعي بجيد جدًا، يهدف إلى التأكيد على أن القمة في مختلف الكليات، بالتميز فيما قدره الله للطالب ما بعد الثانوية العامة، بحسب تعبيره.