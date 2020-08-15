ضوابط وإجراءات الحصول على تأمينات إصابة العمل من "التضامن الاجتماعي"

تقدم وزارة التضامن الاجتماعي، ممثلة في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ضوابط الحصول على تأمينات إصابة العمل.

وتستعرض "الوطن" خلال السطور التالية التفاصيل الكاملة للحصول على تأمينات إصابة العمل، من وزارة التضامن، وفقًا لما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، استمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجراءات الحصول على تأمينات إصابة العمل:

ـ ​​يلتزم صاحب العمل بإخطار الصندوق عن كل إصابة تقع بين عماله فور وقوعها.

ـ يجوز للمؤمن عليه، أو من ينوب عنه، أو المستحقين عنه إخطار الصندوق، في حالة امتناع صاحب العمل عن الإخطار.

ـ تستوفي جهة العمل مستندات الإصابة، حسب نوع ومكان الإصابة.

ـ تُسلم المستندات إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف المؤمن عليه.

المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة حادث أثناء العمل:

ـ إخطار عن وقوع الإصابة معتمد ومختوم على نموذج (61)، المرفق بالقرار الوزاري 554/2007.

ـ محضر الشرطة للحادث، أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، حال وقوع الإصابة خارج نطاق العمل، أو محضر تحقيق إداري يجري بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل، موضحًا بهما رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة وأقوال المصاب، إذا سمحت حالته بذلك، وأقوال الشهود إن وجدوا، والظروف التي وقع فيها الحادث بالتفصيل.

ـ بيان ما إذا كان الحادث عمدًا، أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، وأخذ أقوال صاحب العمل أو مندوب عنه، خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل .

ـ التقرير الطبي الأولي الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحًا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، والتقرير الطبي الصادر فور وقوع الاصابة إن وجد.

المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة حادث طريق:

ـ إخطار عن وقوع الإصابة معتمد، ومختوم على نموذج (1) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007.

ـ محضر الشرطة للحادث، أو صورة معتمدة ومختومة بخاتم شعار الجمهورية، حال وقوع الإصابة خارج نطاق العمل، أو محضر تحقيق إداري يجري بمعرفة السلطة المختصة لدى صاحب العمل إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل موضحا بهما، رأي جهة التحقيق وتاريخ وساعة الإصابة، وأقوال المصاب، إذا سمحت حالته بذلك، وأقوال الشهود إن وجدوا، الظروف التي وقعت فيها الحادثة بالتفصيل.

ـ بيان ما إذا كان الحادث عمدًا، أو نتيجة سوء سلوك فاحش ومقصود من جانب المصاب، وأخذ أقوال صاحب العمل، أو مندوب عنه خاصة إذا وقع الحادث داخل دائرة العمل.

ـ التقرير الطبي الأولي الصادر من الهيئة العامة للتأمين الصحي موضحًا به ساعة وتاريخ أول زيارة للمستشفى، والتقرير الطبي الصادر فور وقوع الاصابة إن وجد.

ـ صورة معتمدة من قرار التكليف للمصاب حال إصابته أثناء توجهه إلى مأمورية مصلحية خارج دائرة العمل، وتقرير إداري معتمد ومختوم موضحًا به الطريق الطبيعي للمصاب من وإلى العمل.

المستندات المطلوبة للإصابة خارج البلاد:

ـ إخطار عن وقوع الإصابة محرر على النموذج (64)، المرفق بالقرار الوزاري 554 /2007

ـ محضر تحقيق بالحادث محررًا عن طريق جهة رسمية باللغة العربية، أو مترجمًا ترجمة رسمية للعربية، ومصدقًا عليه من السفارة أو القنصلية المصرية، ومعتمد من وزاره الخارجية.

المستندات المطلوبة للإصابة نتيجة الإجهاد أو الإرهاق من العمل:

ـ إخطار بوقوع الإصابة معتمد، ومختوم على النموذج (67) المرفق بالقرار الوزاري 554/2007.

ـ بيان يوضح طبيعة عمل المصاب، واختصاصاته، وتاريخ بدء مزاولته، ومستوى أدائه.

ـ بيان ما كُلف به من عمل إضافي، وطبيعته، والمدة المحددة لأدائه، وما تم من إنجازه فيها، وعما إذا كانت تؤدى في ساعات العمل الأصلية أو الإضافية، وتدعيم ذلك بالمستندات.

ـ الملف الطبي للمصاب من واقع ملف الخدمة، والإجازات المرضية والأبحاث والتقارير الطبية عن الحالة المرضية قبل الوفاة مباشرة، وفي الحالات التي يقوم فيها التأمين الصحي بالعلاج، تقدم البيانات من الهيئة العامة التأمين الصحي.