تحرير مخالفات تموينية للمخابز وحملات على محال الجزارة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمدينة المنيا، تحرير 24 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال الحملات اليومية التي تنظمها الوحدة المحلية، بالتعاون مع إدارة ومباحث التموين والطب البيطري والصحة والجهات المعنية، بهدف إحكام الرقابة على أماكن عرض وبيع متطلبات المواطنين من السلع والمواد الغذائية.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية لرصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بالتحفظ على المضبوطات، وتحرير محاضر بالمخالفات الواقعة أثناء الحملة، وذلك في إطار جهود المحافظة للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال العقيد محمد صلاح أبوكريشة رئيس المدينة، إن الحملات أسفرت عن تحرير 24 مخالفة تموينية بالمرور على المخابز البلدية والأسواق، تنوعت بين التحفظ على 69 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وبيع زائد عن المقررات التموينية، ومخالفات لخبز ناقص الوزن، وخبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجن والإنتاج، وعدم وجود شهادات صحية، وتصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتوقف عن الإنتاج بدون علم الجهات المعنية، وعدم وجود ميزان.

وأضاف "أبوكريشه"، أن الحملات يتم تنظيمها بشكل دوري لمتابعة تنفيذ تكليفات القيادات التنفيذية بالمحافظة، لتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك في إطار خطة الدولة للتعايش مع الفيروس وتقديم كافة الخدمات للمواطنين من أجل الارتقاء بالمجتمع.