"مصر تستطيع" تحقق حلم طالب المنيا: منحة مجانية في طب أسنان بـ96%

استعرض الإعلامي أحمد فايق، تقريرًا عن الطالب أحمد جمال من المنيا، حصل على 96% في الثانوية العامة، وواجه ظروف صعبة للغاية، حيث اضطرته هذه الظروف في العمل بأحد الكافيهات طوال العام، من أجل الإنفاق على أسرته، ورغم ذلك كان يرغب في الالتحاق بكلية طب أسنان، وذلك خلال برنامج "مصر تستطيع"، الذي يُعرض على شاشة "DMC".

ورصد التقرير، أراء رواد الكافيه الذي يعمل فيه أحمد جمال، الذين اشادوا بأدبه وأخلاقه وتفانيه في العمل، وقال صاحب المقهى: "أنا بتابع أحمد في مذاكرته ودروسه، واجتهاده بجانب عمله في المحل، وربنا يوفقه في حياته الشخصية والدراسية والعملية"، فيما قال أحد رواد المقهى: "احنا بنيجي المكان ده عشان أحمد جمال من كثرة ذوقة".

وأوضح أحمد فايق، إنه جرى التواصل من فريق عمل البرنامج مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا، وتفضل مشكورا أعطى أحمد جمال منحة دراسة مجانية في كلية طب أسنان جامعة العلمين الجديدة.