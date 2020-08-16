Out of Sight لجورج كلوني على نتفلكس في سبتمبر

أعلنت منصة نتفلكس عن عرض عدد من الأفلام المميزة عبر منصتها بداية من شهر سبتمبر، بينها Out of Sight.

وOut of Sight من بطولة جورج كلوني، جينيفير لوبيز، ومن إخراج ستيفن سودربيرغ، وسيناريو لسكوت فرانك ومأخوذ من رواية لـ Elmore Leonard.

عرض الفيلم لأول مرة 26 يونيو 1998، ويقوم جورج كلوني فيه بدور سارق بنك محترف يهرب من السجن.

تقييم الفيلم 7.0 من 10 على موقع IMDB، وتصنيفه كوميدي، جريمة، وكانت تكلفة إنتاجه 48 مليون دولار.

وترشح فيلم Out of Sight لجائزتي أوسكار، في فئة أفضل سيناريو مقتبس، وأفضل مونتاج، لكنه لم يحصد أي منها، كما ترشح لعدد آخر من الجوائز.

يذكر أن جورج كلوني تبرع مع زوجته أمل علم الدين بـ 100 ألف دولار للجمعيات الخيرية اللبنانية، لتقديم المساعدات في العاصمة بيروت، التي دمرها الانفجار الهائل.

وجورج كلوني، ممثل، منتج ومخرج ولد 6 مايو 1961 في أمريكا، ومثل في أكثر من 90 عملا تتنوع بين مسلسلات، أفلام وفيديوهات قصيرة. وشارك كلوني في إنتاج أكثر من 30 عملا وأخرج 9.. بالإضافة إلى كتابته لـ 5 أفلام.

وترشح جورج كلوني لجائزة أوسكار 8 مرات، وحصد منها 2، الأولى عام 2006 في فئة أفضل ممثل دور مساعد عن دوره في فيلم Syriana.

وحصد جورج كلوني ثاني جائزة أوسكار له عام 2013، عن مشاركته في إنتاج فيلم Argo