وافق المجلس الأعلى للجامعات، اليوم، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات الحكومية، والدكتور محمد لطيف، أمين المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، والدكتور السيد عطا، المشرف على التنسيق، في اجتماعه الدوري بجامعة الإسكندرية، على تفويض اللجنة العليا للتنسيق بتحديد أعداد المقبولين بالجامعات بناء على نتائج الثانوية العامة المعتمدة من وزارة التربية والتعليم والسعة الاستيعابية لكل كلية واستراتيجية التنمية المستدامة مصر 20-30

الأعلى للجامعات: إدراج كلية الهندسة بجامعتي زويل والمصرية اليابانية على موقع التنسيق

وأقر المجلس، أنه اعتبارا من تنسيق القبول في العام الجامعي 2020/2021 سيتم إدراج كليتي الهندسة والعلوم بجامعة العلوم والتكنولوجيا بمدينة زويل ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب 75 رغبة، كما سيتم إدراج كليتي الهندسة وإدارة الأعمال الدولية والإنسانيات بالجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا ببرنامج التنسيق الإلكتروني ليتم القبول بهم ضمن رغبات الطلاب 75 رغبة.

كما سيتم توضيح بيانات هذه الكليات بدليل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، وعلى الطلاب المتقدمين لهاتين الجامعتين اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالجامعتين بعد الترشيح.

- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة العلوم بكليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات بالجامعات الحكومية المصرية وفق القواعد المنظمة للقبول.

- قبول طلاب الثانوية العامة شعبة الرياضيات بالأقسام الموجودة أمام شعبة العلوم الطبيعية وأمام شعبة الجيولوجيا وفق القواعد المنظمة للقبول.

- قبول طالبات شعبتي العلوم والرياضيات بالثانوية العامة المصرية "بدلا من شعبة العلوم فقط" بشعبة الاقتصاد المنزلي بكلية البنات للعام الجامعي 2020/2021.

- المتابعة اليومية من قبل رؤساء الجامعات لخطوات تنفيذ خطة استعدادات الجامعات المصرية لتطبيق نمط التعليم الهجين للعام الجامعي 2020/2021.

الأعلى للجامعات: البدء في إجراءات إنشاء 7 جامعات أهلية

- البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء 7 جامعات أهلية جديدة تتبع كل من جامعات أسيوط وحلوان وبني سويف وبنها وأسوان والمنيا والمنصورة.

- البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنشاء كلية للطب البشري بجامعة الوادي الجديد.

- بروتوكول التعاون المقدم من وزير التضامن الاجتماعي بشأن مقترح إنشاء وحدة للتضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.

- تعظيم دور الجامعات المصرية في التصدي لمشكلة الأمية في مصر بالمساهمة مع الهيئة العامة لتعليم الكبار التابعة لوزارة التربية والتعليم واعتماد محضري اجتماعي اللجنة التنفيذية العليا للمشروع القومي لمحو الامية الذي تتبناه الجامعات المصرية بتاريخ 7/3/2020 و20/7/2020.

- إطلاق مسابقة لتصميم أفضل أربع نماذج تخطيطية وإنشائية ومعمارية للجامعات الأهلية الجديدة.