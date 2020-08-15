النطق بالحكم على منار سامي الهيرة بـ"فتاة التيك توك" 19 سبتمبر المقبل

قررت محكمة جنح استئناف طنطا الاقتصادية، تأجيل محاكمة "منارسامي" المعروفة إعلاميا بـ " فتاة التيك توك"إلى جلسة 19 سبتمبر للنطق بالحكم.

كانت النيابة العامة قد وجهت للفتاة تهم التحريض على الفسق والفجور وإثارة الغرائز والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر فيديوهات خادشه للحياء العام

واستمعت محكمة جنح طنطا الاقتصادية في 22 يوليو الماضي، إلى أقوال المتهمة وأكدت أنها "شاركت وعمرها 15 عاما في عمل فيلم لتوعية الأطفال، وعن انتشار صور جنسية لها، قالت إنها "رفعت دعوى قضائية في 2013 على طليقها لأنه نشر صورا لها على مواقع التواصل الاجتماعي للتشهيربسمعتها واستخدامها كورقة ضغط علي ليحصل على حضانة طفلتي " لي لي".

وقالت المتهمة إنها " أرسلت له هذه الصورة خلال فترة زواجهما وسفره خارج البلاد، لكنه استغلها بعد حدوث خلافات بينهما والإنفصال من أجل التنازل عن حضانة طفلتها له.

ونفت " منار" حصولها على أي مقابل مادي نتيجة عملها على مواقع التواصل الاجتماعي، وقالت " اقسم بالله لم آخذ مليم واحد غير 3 آلاف جنيه من انستجرام مقابل دعاية إعلانية من فتاة بخصوص عرض أزياء "، ، وأضافت أن "السيارة التي ضبطت معها لا تملكها وأنها إيجار بهدف الدعاية في التمثيل".

وفي 29 يوليو الماضي، عاقبت المحكمة المتهمة بالحبس 3 سنوات مع الشغل وكفالة و20 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ العقوبة، و300 ألف حنيه غرامة، وإلزمها بالمصاريف الجنائية ومصادرة المضبوطات بتهمة نشر الفجور والتحريض على الفسق والأعمال المنافية للآداب.

وعقب سماع الحكم، انهارت المتهمة مغشيا عليها، وسط حالة من البكاء، قائلة " والله معملتش حاجة" ، ثم استأنفت المتهمة على الحكم أمام جنح استئناف طنطا الاقتصادية، والتي قررت اليوم، السبت، تأجيلها لـ 19 سبتمبر للنطق بالحكم.