حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالسنطة

شنت مديرية الزراعة بالغربية، برئاسة المهندس علي عبد الجواد بيومي، اليوم السبت، حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بقرى مركز ومدينة السنطة.

وأكد المهندس أشرف زهرة مدير إدارة السنطة، أن الحملة أسفرت عن إزالة حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية، بمساحة 80 مترًا بقرية ميت الليث، مشيرًا إلى إزالة 5 حالات تعدٍ بمساحة 17 قيراطًا و15 سهمًا، وذلك منذ بداية شهر أغسطس وحتي اليوم.

من جانبه، وجه وكيل وزارة الزراعة قسم حماية الأراضي بمتابعة الإزالة الفورية، طبقًا للقرارات المشار إليها وذلك بالتنسيق مع أجهزة الشرطة، والوحدة المحلية والتشديد على ضرورة التنفيذ لمنع التعديات على الرقعة الزراعية.

وشدد على متابعة تحري الدقة في تحرير محاضر المخالفة على النماذج المعدة من وزارة العدل، والواردة من الإدارة المركزية لحماية الأراضي والمرسلة للإدارات الزراعية، على أن يتم إثبات الوصف الدقيق للمخالفة، وحدودها طبقًا لما هو واقع على الطبيعة وإثبات المساحة الفعلية، والبيانات الصحيحة للمخالف الفعلي والمالك الرسمي حتى لا تتعرض المحاضر للإفساد، وبالتالي إفلات المخالف للعقوبة المقررة في القانون، مع عدم التأخير في اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية منذ الشروع في ارتكاب المخالفة وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.