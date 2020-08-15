باكستان تستدعي دبلوماسيا هنديا للاحتجاج على انتهاكات وقف إطلاق النار

استدعت باكستان، دبلوماسيا هنديا بارزا للإعراب عن احتجاجها بشأن انتهاكات القوات الهندية، أمس الجمعة، لوقف إطلاق النار بطول خط المراقبة الفاصل بإقليم كشمير المتنازع عليه بين البلدين، مما أسفر عن إصابة طفل بإصابات بالغة.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية، في بيان أوردته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم، "طالما استهدفت القوات الهندية بطول خط المراقبة الفاصل وخط الحدود المعمول به باستمرار مناطق مأهولة بمدنيين بنيران مدفعية ومدافع هاون ذات العيار الثقيل وأسلحة آلية".

وأضافت الخارجية الباكستانية، "أن الهند ارتكبت خلال العام الجاري أكثر من 1980 انتهاكًا لوقف إطلاق النار حتى الوقت الحالي، ما أسفر عن مقتل 16 شخصا وإصابة 161 مدنيًا بريئًا بجروح بالغة".

وأشارت الوزارة الباكستانية، إلى أن تلك الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي تعكس محاولات هندية مستمرة لتصعيد الوضع بطول خط المراقبة الفاصل، كما أنها تعد تهديدًا للسلام والأمن الإقليمي.

وأوضحت الوزارة الباكستانية، "خلال زيادة حدة التوترات بطول خط المراقبة الفاصل وخط الحدود المعمول به، فإنه لا يمكن للهند أن تصرف الانتباه عن الوضع الخطير لحقوق الإنسان في الشطر المعروف باسم (جامو وكشمير)".

وأشارت إلى أنه جرى استدعاء دبلوماسي هندي لتذكير نيودلهي باحترام تفاهم وقف إطلاق النار المتفق عليه في عام 2003، وفتح تحقيق في ذلك الأمر وفي حوادث مماثلة تتعلق بانتهاكات وقف إطلاق النار المتعمدة والحفاظ على السلام.

وتابعت الوزارة الباكستانية قائلة، إنه جرى حث الجانب الهندي أيضا على السماح لفريق مراقبي الأمم المتحدة العسكريين في الهند وباكستان بأداء دوره المنوط به، وفقا لقرارات مجلس الأمن القومي التابع للأمم المتحدة.