توقعات طقس 72 ساعة.. حار رطب نهارا معتدل ليلا والعظمى بالقاهرة 37

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود طقس حار رطب نهارًا معتدل ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلاً على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر والصعيد.

أما الاثنين فيسوده طقس مائل للحراراة رطب نهاراً، معتدل ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل نهارًا لطيف ليلاً على السواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، حار نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الأحد 16 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 26.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 37، والصغرى 25.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس الاثنين 17 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 25.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 30.

طقس الثلاثاء 18 أغسطس

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30، والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 31، والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38، والصغرى 30.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36، والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41، والصغرى 30.