"شفنا الجثة وإحنا بنرقص".. حكاية طفل صعقته الكهرباء في فرح بالمطرية

"كان بيلعب في النور بتاع كوشة الفرح، واحنا شفناه ميت بالصدفة والناس بترقص" بهذه الكلمات شرح عامل أسباب وفاة طفل صعقًا بالكهرباء في المطرية، مدعيًا أن الوفاة طبيعية.

قررت النيابة حبس صاحب الفرح لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الإهمال وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الطفل المتوفى لبيان أسباب وفاته لمعرفة سبب الوفاة الحقيقى، كما كلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

وتبين من التحقيقات أن أثناء وجود الطفل بالقرب من حفل الزفاف، أمسك بسلك كهربائي في كوشة كان متصلا بها سلك كهرباء دون عازل، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

كان قسم شرطة المطرية، تلقى بلاغًا يفيد بمصرع طفل صعقا بالكهرباء، وتبين أن الطفل "6 سنوات" يلعب بجوار كوشة الزفاف الخاصة بأحد جيرانه وعقب ملامسته كوشة الزفاف أثناء دخوله لمنزله، بمنطقة عزبة معروف، لامس الكوشة ما تسبب في وفاته، وألقى ضباط قسم شرطة المطرية القبض على اثنين صاحبي الفراشة والكوشة المتسببين في الحادث.