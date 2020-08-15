القومي للترجمة يعتمد آلية جديدة لتطوير أداء المركز

أعلنت الدكتور علا عادل، مديرة المركز القومي للترجمة، عن تقديم آليات جديدة للعمل بالمكتب الفني وصرحت :"سبق ووعدنا بتقديم اّليات جديدة للمكتب الفني، وبعد مطالعة الاسئلة والاستفسارات التى تواجه القراء والمترجمين، توصلنا الى الالية الاّتية التى نحاول من خلالها تلافي العيوب والمشكلات".

وأوضحت أن هذه الآلية تتضمن الاّتي: يتم فتح باب التقدم بالمقترحات مرتين في العام خلال شهري يناير ويوليو، مع مراعاة الشروط الاّتية : ألا يكون قد سبق صدور ترجمة للكتاب، أن يكون العمل المعروض للترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة، تترواح صفحات الكتاب بين 60 و حتى 500 صفحة - مع امكانية استثناء هذا الشرط ان كان الكتاب جزءا من الكتب التراثية أو في حالة ترجمة الموسوعات والمعاجم -

متابعة: كما تشمل الشروط أن يكون الكتاب حديثا ولم يمر على نشره أكثر من خمس سنوات، مع مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان وألا يتعارض الكتاب مع القيم الاجتماعية والأخلاق والأعراف، وألا يكون المترجم متعاقدا على ترجمة كتاب اّخر مع المركز في نفس الوقت، أن يتقدم المترجم بنسخة أصلية من الكتاب المراد ترجمته وأن يقدم المترجم ملخصًا لا يقل لا يقل عن 500 كلمة يوضح نبذة عن مؤلف العمل الأصلي و أهمية الكتاب.

و أضافت الدكتورة علا عادل : "نرجو أن تسهم هذه الآلية الجديدة في اختصار الوقت ، وضمان وصول المقترح والتعامل معه، داخل منظومة محددة المعالم، وأن تسهم هذه الآلية في تطوير أداء المركز لمواكبة الحركة الفكرية والثقافية في العالم.