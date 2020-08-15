إزالة تعديات على أراض زراعية وأملاك الدولة بديرمواس وسمالوط

نفذت الوحده المحلية لمركز ومدينة ديرمواس في جنوب المنيا، حملة إزالات مكبرة لتعديات على الأراضي الزراعيه، ما أسفر عن إزالة 20 حالة بقرية بني حرام بمساحة 19 قيراطًا و20 سهمًا.

وقالت المهندسه نبيلة على محمود رئيس المركز، إن الحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا بالإزالة الفوريه لأي تعديات على الأراضي الزراعيه أو أملاك الدولة أو مخالفات القانون 119، بالتنسيق مع الإدارة الزراعية، وحماية الأراضي وقوات شرطه مركز ديرمواس.

وفي سمالوط، واصلت الوحدة المحليه، تنفيذ الموجة 16 من حملات استرداد واستعادة أملاك الدولة "حق الشعب"، في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

وتم تنفيذ إزالة 3 حالات تعد بقرية العزيمة، على مساحة تتجاوز 100 فدان من أملاك الدولة، في الحملة التي قادها المهندس أحمد جمال نائب رئيس المركز، وبحضور علي عبد اللطيف رئيس قرية العزيمة وبتأمين من قوات مركز سمالوط غرب.

وناشدت محافظة المنيا واضعي اليد والمتقدمين بطلبات لتقنين أوضاعهم وفقاً لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه للمركز التكنولوجي بالديوان العام لمحافظة لاستكمال إجراءات التقنين.