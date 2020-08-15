تفاصيل حملة she codes من الشباب والرياضة

تقدم وزارة الشباب والرياضة حملة she codes، المقدمة من الإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة "مايكروسوفت مصر"، من خلال مشروع طوّر وغيّر، للانضمام لعالم البرمجة بشكل منظم وسهل من خلال خطة زمنية محددة.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي، التفاصيل الكاملة لحملة she codes، وفقا لما حددته وزارة الشباب والرياضة، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

الجدول الزمني لحملة she codes

ـ مدة الدورة 12 يوما، وتنقسم لـ3 مراحل كل مرحلة مدتها 4 أيام.

ـ الدورة الأولي 12 يوما، تبدأ من 15 أغسطس وتستمر حتى 31 أغسطس.

ـ ويتم إعادتها مرة أخرى في الدورة الثانية، ابتداء من 1 سبتمبر وحتى 15 سبتمبر.

وأوضحت الوزارة أنّ كل محاضرة مدتها ساعتين، تتم على أيدي مدربين متخصصين ومعتمدين من مايكروسوفت، من خلال برنامج microsoft teams.

ـ ويحصل المشاركون في الدورة على شهادة حضور إلكترونية معتمدة من شركة مايكروسوفت ووزارة الشباب والرياضة، عند إتمام كل مرحلة من الـ3 مراحل.

طريقة التسجيل في حملة she codes

يتم التسجيل في حملة she codes من خلال اللينك التالي:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hPmUisV6ykmeEZ353m-vR8zWx1X4TPBCnBLH0DVYNZxUNFQyWTJVRDRRSTBINzAzTlQyTjE3RVZWTi4u&fbclid=IwAR1aHEvDr28B-tZ30KQezLvCBe509G2laB5fcyF7QGpUbcorLhW-4TI3p5c