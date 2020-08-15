محافظ مطروح يناقش آليات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتوحيد طلاء واجهات المباني

ناقش اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم، آليات إستكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء بطلاء واجهات المبانى بالمحافظة باللون الموحد وذلك في الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة بحضور رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة ولفيف من الإدارات والجهات المعنية.

وأكد "شعيب" خلال الإجتماع على سرعة إستكمال دهان جميع واجهات المبانى بالمحافظة باللون المحدد تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لإستعادة الوجه الحضارى لمحافظات الجمهورية.

ونبه "شعيب" أن تكون الأولوية فى التنفيذ للمبانى التي على المحاور الرئيسية ومداخل المدن مع إستمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لقطع المرافق عن المبانى التى تمتنع عن طلاء واجهاتها.

ووجه برفع تقرير أسبوعي يتضمن الإنجاز التراكمى لعدد المبانى الملتزمة بطلاء واجهاتها وحصر جميع المبانى التى لم يتم إستكمال طلاء واجهاتها ومخاطبة ملاكها لسرعة طلائها خلال المدة المحددة وذلك حفاظا على الشكل والنسق الحضارى للمحافظة أمام مواطنيها وزائريها لإستعادة الوجه الحضارى لمدن المحافظة الثمانية.

وأصدر محافظ مطروح توجيهاته لرؤساء المدن بالمحافظة بقطع المرافق عن المبانى غير الملتزمة بتشطيب واجهاتها وعدم إدخال مرافق جديدة لأى عمارات سكنية أو منشآت تكون وجهاتها من الطوب الأحمر وغير مكتملة التشطيب الخارجى وذلك حتى الإنتهاء من تشطيب واجهاتها.