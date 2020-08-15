نهاد أبوالقمصان: التنمر مرض مثل الحقد على الناجحين

قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، إن هناك فارقا بين التنمر والتحرش، إذ إن التحرش هو استخدام الألفاظ وإرسال النكت والصور الخارجة، بينما التنمر استعراض للقوة واستهداف الأشخاص بأشياء يتخيل من المجتمع أنها ضعف أو اختلاف، سواء كانت سخرية بسبب اللون أو الديانة.

وأضافت "أبوالقمصان"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبد العزيز، أن الأشخاص الذين لديهم فشل في حياتهم سواء أسرية أو عملية يحاولون صب إحباطهم وغضبه وفشله على الشخصيات الناجحة، وهو نوع من أنواع الأمراض مثل الحقد.

وأشارت إلى أن هناك مشروع قانون لم يقر بعد، يتضمن بأن تصل عقوبة المتنمر للحبس 6 أشهر مع غرامة من 10 آلاف لـ30 ألفا، وتتضاعف العقوبة لسنة والغرامة تصل من 50 ألفا لـ100 ألف، في حال التكرار، "إحنا مش محتاجين ناخد المجتمع كله على السجن بس قوة القانون إنه يعمل الردع".