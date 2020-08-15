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صور.. رئيس هيئة قصور الثقافة يتفقد صيانة مسرح قصر مطروح

كتب:

محمد بخات
05:56 م | السبت 15 أغسطس 2020
رئيس هيئة قصور الثقافة خلال متابعته صيانة مسرح قصر ثقافة مطروح

رئيس هيئة قصور الثقافة خلال متابعته صيانة مسرح قصر ثقافة مطروح

تفقد الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة أعمال الصيانة بمسرح قصر ثقافة مدينة مرسى مطروح.

وأكد "عواض" ،اليوم، خلال تفقدة قصر ثقافة مطروح بحضور محمد حمدى مدير عام فرع ثقافة مطروح على وجود أنشطة ثقافية متميزة فى فرع ثقافة مطروح تنفذ خلال هذه الأيام.

وقال إن فرقة أسوان للفنون الشعبية نفذت عرضها الأول على المسرح المتنقل بقصر ثقافة مطروح، فى اطار برنامج إبداعات الفنون بفرع ثقافة مطروح لصيف 2020.

 

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