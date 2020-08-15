جامعة بيروت تشيد بدور الأطباء المصريين في علاج مصابي الانفجار

أكد رئيس جامعة بيروت العربية عمرو العدوي، أهمية الدور الذي سيقدمه طاقم الأطباء المصري الذي وصل إلى العاصمة اللبنانية بيروت في دعم المنظومة الطبية اللبنانية، لتقديم كافة أوجه العلاج اللازمة للمصابين في الانفجار المدمر، الذي وقع بميناء بيروت البحري قبل نحو 10 أيام.

وقال العدوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن طاقم أطباء مصر يضم 21 طبيبا من كبار الأساتذة المتخصصين في كليات الطب في الجامعات المصرية المرموقة من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وطنطا وأسيوط والأزهر، حيث يستضيفهم مركز الرعاية الصحية التابع لجامعة بيروت العربية.

وثمن العدوي، مبادرة القيادة السياسية المصرية لدعم الشعب اللبناني بالجسر الجوي الإغاثي، والذي يحمل كميات كبيرة من المساعدات إلى جانب إرسال الأطباء المصريين لدعم المنظومة الصحية اللبنانية.

ووصلت الطائرة التي تقل الأطباء والجراحين المصريين صباح اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في إطار الدعم والإسناد للشعب اللبناني الشقيق في التعامل مع حالات الإصابة الناجمة عن انفجار بيروت.