نهاد أبوالقمصان: تداعيات التنمر بين الأطفال قد تصل إلى الانتحار

قالت المحامية نهاد أبوالقمصان، إن التنمر بين الأطفال له أثر نفسي خطير، "كتير من الحالات قلبي بيوجعني منها، الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في المدارس بيحكولي عن انعدام الثقة والقلق والكوابيس والتوتر اللي بيحصل للأطفال".

وأضافت "أبو القمصان"، خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على شاشة قناة "cbc"، وتقدمه الإعلاميتين سهير جودة ومنى عبد العزيز، أن عقوبة التنمر تشدد عندما يكون التنمر جماعي، "لو 2 أو 3 متفقين على شخص ودخلوا عملوا تنمر جماعي بتبقى عقوبتها مشددة، وفي حالة الأشخاص المؤتمنين على الشخص مثل الأقارب أو المدرسين دايمًا بتبقى العقوبة مضاعفة".

وأوضحت أن كثيرًا من المدرسين دون إدراكهم يطلقون ألقابًا على الطلاب: "المدرس يصطاد ولد أو بنت يقول اسم عليهم يضحك عليه الولاد، وبعد كدة الولاد يفضلوا ماسكين الموضوع دة في الفسحة، والكلام ده بيوصل المتنمر عليه للانتحار، وده تنمر".