نصف الأطباء الروس لا يثقون في "سبوتنيك 5"

أظهر استطلاع للرأي أن أكثر من نصف الأطباء الروس ليسوا راغبين في التعامل مع لقاح وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي أعلن عنه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وفقا لما ذكرته شبكة"سكاي نيوز" الإخبارية.

وجرى الاستطلاع عن طريق الإنترنت، وشارك فيه أكثر من 3 آلاف طبيب، ونشره موقع "آر بي سي" الإخباري الروسي، أمس الجمعة.

وقال 52% من الأطباء إنهم لن يأخذوا اللقاح الجديد، أي أنهم يرفضون تطعيمهم به، وأشار 66 % منهم إلى قلة المعلومات التي تثبت فعاليته.

وأعلنت وزارة الصحة الروسية، اليوم، أن البلاد بدأت بالفعل إنتاج لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد، رغم حملة تشكيك في نجاعته وأمنه على المستخدمين.

وقالت روسيا إن اللقاح، الذي طوره معهد "جاماليا" في موسكو ووزارة الدفاع الروسية وهو الأول الذي يبدأ إنتاجه لعلاج كورونا المستجد، سيطرح بنهاية أغسطس الجاري.

وتحدث 48% من هؤلاء الأطباء عن أن لقاح "سبوتنيك 5"سبوتنيك V، جرى تطويره بسرعة كبيرة.

وفي المقابل، قال 20% من الأطباء المشاركين في الاستطلاع إنهم يوصون الزملاء والأصدقاء بأخذ جرعة منه.

وتعليقا على نتائج الاستطلاع، قال نائب وزير الصحة الروسي، أوليج سالاجاي، إن النتائج متساوية، متوقعا ارتفاع نسبة المؤيدين مع مرور الوقت.

وكان بوتين أعلن، الثلاثاء الماضي، اعتماد اللقاح، ليكون الأول من النوعه الذي يجري تسجيله من بين أكثر من 150 لقاحا يجري تطويرها حاليا لمحاربة الفيروس، الذي أصاب أكثر من 20 مليوناً.

وشكك خبراء غربيون في مجال الصحة العامة من سلامة اللقاح، محذرين من إنتاج كميات ضخمة قبل إكمال التجارب على نطاق واسع.

واستقال الطبيب، ألكسندر تشوتشالين، رئيس مجلس الأخلاقيات في وزارة الصحة الروسية، بعدما قال إن هناك انتهاكات واسعة لأخلاقيات الطب خلال إقرار الدواء.

لكن الحكومة الروسية، وعلى رأسها بوتين، أكدت أن اللقاح مر بكل الخطوات اللازمة، وقال الرئيس الروسي إنه جرّب المصل على إحدى بناته.