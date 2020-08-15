رئيس التحرير

محمود مسلم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 80 رحلة تقل على متنها 10481 راكبا

كتب:

أيمن حمزة
12:37 م | السبت 15 أغسطس 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 160 رحلة تقل على متنها 19041 مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 160 رحلة تقل على متنها 19041 مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، 80 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 10481 راكبا، كما يغادر المطار 80 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 8560 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار ستستقبل، خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المسافرين والعائدين 19041 مسافر من جنسيات مختلفه عبر 160 رحلة جوية، تمثل أعلى كثافة تشغيل منذ بداية عودة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مطلع يوليو الماضي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.

اقرأ المزيد:

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 118 رحلة تقل على متنها 11 ألف مسافر

مطار القاهرة الدولي يستقبل 16 رحلة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل 3249 مسافرا من جنسيات مختلفة

10598 مسافرا يترددون على مطار القاهرة الدولي خلال 24 ساعة

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 131 رحلة تقل على متنها 15539 مسافرا

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 87 رحلة تقل 12374 راكبا

مطار القاهرة الدولي يستقبل ويودع 137 رحلة لمختلف دول العالم خلال أمس

مطار القاهرة الدولي يستقبل 12971 مسافر على متن 115 رحلة اليوم

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 3308 مسافرين من جنسيات مختلفة

مطار القاهرة الدولي يستقبل 1193 مسافرا من جنسيات مختلفة