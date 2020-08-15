مطار القاهرة الدولي يستقبل 80 رحلة تقل على متنها 10481 راكبا

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، 80 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 10481 راكبا، كما يغادر المطار 80 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 8560 راكبا من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار ستستقبل، خلال الـ24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات بالخارج، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المسافرين والعائدين 19041 مسافر من جنسيات مختلفه عبر 160 رحلة جوية، تمثل أعلى كثافة تشغيل منذ بداية عودة استئناف الرحلات الجوية المنتظمة مطلع يوليو الماضي.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، بتطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة؛ لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخصوصًا في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي.