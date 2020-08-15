تبدأ 22 أغسطس.. مواعيد إدخال رغبات تنسيق كليات 2020

أعلنت وزارة التعليم العالي مواعيد إدخال الرغبات، وفقًا للحد الأدنى لـ تنسيق الجامعات 2020، حيث يتمّ فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى للطلاب اعتبارًا من السبت 22/8/2020 وحتى الأربعاء 26/8/2020.

وتستعرض "الوطن" في التقرير التالي مواعيد إدخال الرغبات، وفقا لما أعلنته وزارة التعليم العالي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على الساعة.

مواعيد إدخال رغبات تنسيق كليات 2020

ـ تفتح المعامل الموجودة بالجامعات اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثالثة عصرًا يوميًا خلال أيام المرحلة، وعلى الطلاب الالتزام بارتداء الماسك الطبي "الكمامة"، ولن يسمح لأي طالب بالدخول دون ارتدائها واتباع التعليمات والإجراءات المنظمة للعمل بهذه المعامل.

ـ ويمكن للطالب التقدم أيضا عن طريق الحاسب الشخصي أو أي حاسب متصل بالشبكة خارج الجامعات، ويكون الموقع متاحا لمدة 24 ساعة طوال أيام المرحلة.

ـ ينتهي إدخال أو تعديل الرغبات الساعة السابعة مساءً في ٱخر يوم للمرحلة.

الحد الأدنى لتنسيق الكليات 2020

وأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، الحدود الدنيا للمرحلة الأولي لتنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العام الدور الأول 2020، للتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق، المقرر انطلاقها 22 أغسطس الحالي.

وقررت وزارة التعليم العالي فتح باب تسجيل الرغبات للمرحلة الأولى لهؤلاء الطلاب اعتبارًا من السبت 22/8/2020 وحتى الأربعاء 26/8/2020 وفقًا للحد الأدنى التالي:

الحد الأدنى للشعبة العلمية 400 درجة فأكثر أي بنسبة 97.60% فأكثر.

الشعبة الهندسية 387 درجة فأكثر أي بنسبة 94.40% فأكثر.

الشعبة الأدبية 327.5 درجة فأكثر أي بنسبة 79.90% فأكثر.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى أنّ القبول في الجامعات والمعاهد عن طريق شبكة الإنترنت "التنسيق الإلكتروني"، وهي خدمة مجانية متاحة من خلال الموقع التالي:

www.Tansik.Egypt.gov.eg

ويتمّ تشغيل الخدمة بمعامل الحاسبات بالجامعات المصرية خلال المدة المحددة لكل من مراحل التنسيق، مع اتخاذ الاشتراطات والتدابير الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية وزارة الصحة المصرية وتحقيق أقصى درجات التباعد الاجتماعي بما يضمن سلامة الجميع.