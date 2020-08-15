"غازتك": الانتهاء من تشغيل 23 محطة تموين بالغاز.. و5 أخرى قريبا

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز "غازتك" العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، إنه سيتم افتتاح وبدء تشغيل 23 محطة تموين للسيارات العاملة بالغاز المضغوط بنهاية الأربع شهور المقبلة.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، إنه بنهاية العام الحالي ستقوم الشركة بافتتاح 5 محطات تموين متكاملة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل على غرار محطة بورسعيد التي تم افتتاحها بداية العام الحالي.

ويبلغ عدد محطات التموين التابعة للشركة 100 محطة، تنتشر على مستوى 22 محافظة، كما يصل عدد مراكز التحويل التابعة للشركة إلى 36 مركزا على مستوى الجمهورية.

وأعلن المهندس عبدالفتاح فرحات رئيس الشركة إن فريق إدارة التحويل قام بتحويل أول سيارة نقل ثقيل تعمل بالديزل للعمل بالغاز الطبيعي، ويأتي ذلك في إطار جهود الشركة المتواصلة لتطوير تقنيات تحويل السيارات بالغاز الطبيعي وللتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بمختلف أنواع السيارات والمركبات.

وأضاف "فرحات" خلال بيان أمس الأول أن المركبة التي تم تحويلها هي سيارة نقل ثقيل مزودة بمحرك عملاق سعة 12000 سي سي وقدرة 394 حصانًا، وأثبتت التجارب الأولية نجاح عملية تشغيلها بالوقود المزدوج (غاز طبيعي – ديزل) حيث وصلت نسبة توفير الديزل في هذه التجارب الأولية إلى ٣٠%، وتمت تجربة السيارة بحمولة تزيد على 25 طنًا.

وتسعى للتوسع فى إنشاء محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعى فى مختلف المحافظات، حيث قامت الشركة بالتشغيل التجريبى لمحطتين جديدتين، الأولى فى منطقة التبين بالقاهرة، والثانية فى الغردقة التى تعد المحطة الثالثة للشركة بالمدينة.

وتستهدف افتتاح وتشغيل عدد من محطات تحويل السيارات فى 6 محافظات جديدة هى «قنا والمنصورة والسويس وأكتوبر والقاهرة والإسماعيلية»، حيث سيتم افتتاحها خلال شهور.