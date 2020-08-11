غازتك: بيع 3.7 مليار متر مكعب غاز خلال 25 عاما

يلاقي تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إقبالا كبيرا من المواطنين خاصة بعد وجود لجنة للتسعير التلقائي للوقود وربط السعر المحلي بالسعر العالمي والذي أصبح يرتفع وينخفض على حسب التوجه العالمي لأسعار النفط في العالم.

وقالت شركة "غازتك" العاملة في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي إنه تم بيع 133.8 مليون متر مكعب من الغاز خلال النصف الأول من عام 2020.

وأضافت في إحصائيات لها أن هناك 3.7 مليار متر مكعب من الغاز تم بيعها من قبل الشركة منذ بدء النشاط في 1996 وحتى يونيو 2020.

ولفتت إلى أن الشركة لها 49.7% قيمة الحصة السوقية لبيع الغاز للشركة خلال النصف الأول من العام الحالي.