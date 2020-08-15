خبير استراتيجي: مصر لديها دور في حفظ الأمن والسلام بالسودان

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو الهيئة الاستشارية للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن ملف السد الإثيوبي تصدر مباحثات الجانب المصري والسوداني، إذ إن الدولتين لديهما همّ مشترك بسبب عدم تفاعل الجانب الإثيوبي في المفاوضات.

وأضافت "بكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت"، المذاع على شاشة قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أن التعاون الاقتصادي هام جدًا بين البلدين، وهناك العديد من المشروعات المشتركة ويوجد توجه لتفعيلها الفترة المقبلة، مؤكدة أن مصر والسودان قوة في الأمن الغذائي والأطر الاقتصادية المختلفة.

وأكدت أن لدى مصر دور في استتباب الأمن والسلام في السودان، وتدريب الكوادر السودانية في مصر في مجالات مختلفة، وبالرغم من أن ملف حلايب وشلاتين من الملفات الشائكة فإنه كان أيضا على طاولة النقاش بين رئيسي الوزراء المصري والسوداني اليوم.