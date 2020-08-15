مصر والسودان يتفقان على التعاون في مجال مكافحة الأمراض

قرأ وزير الإعلام السوداني، البيان المشترك لرؤساء وزراء مصر والسوداني، قائلا إن السودان يشكر مصر على حسن تعاونها الوثيق ولا سيما المساعدات الأخيرة لمواجهة جائحة كورونا.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بين رئيسي وزراء مصر والسودان، أنه تم الاتفاق على التعاون في مجال مكافحة الأمراض ومراجعة إطار عمل إرسال القوافل الطبية المصرية المتخصصة، ودعم بناء القدرات في السودان وتعزيز استفادتها من مبادرة الرئيس السيسي لعلاج مليون أفريقي للعلاج من فيروس سي.

وأوضح أن الجانب المصري أعلن عن استعداده للتنسيق مع الجانب السوداني للمساهمة في معالجة مصابي ثورة ديسمبر المجيدة.

كما تم الاتفاق على تبادل المنح الدراسية على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا، بحيث يقدم السودان 100 منحة دراسية في جامعاته.