15 ملفا تشغل المحليات خلال الفترة الراهنة.. أبرزها مخالفات البناء

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات تركز حاليا على عدة ملفات لصالح المواطنين ومن أجل تقديم خدمة أفضل.

وأضاف قاسم لـ"الوطن"، أن الملفات الراهنة تعمل على ضبط الأمور وعدم الضغط على مرافق الدولة ومنها.

- التصدى لمخالفات البناء على الفور

- التيسير على المواطنين بشأن التصالح فى مخالفات البناء

- فتح جميع الجراجات المغلقة

- إلزام النوادى الاجتماعية والرياضية والمولات التجارية بتوفير أماكن انتظار

-منع التكدسات المرورية في محيط الأماكن الحيوية والهيئات.

- تشكيل فرق عمل من الوزارة للمتابعة الميدانية للتأكد من تنفيذ هذه القرارات

- تنظيم دورات تدريبة مكثفة للقيادات التنفيذية بالمحافظات بمركز تدريب الوزارة

- منع التجمعات وإقامة الحفلات وسرادقات العزاء

- تعطيل عمل الأسواق وإلغاء الأسواق العشوائية.

-استمرار غلق الشواطئ العامة- مراجعة تراخيص البناء

- إزالة تراكمات القمامة أولا بأول من أجل بيئة نظيفة

- تشجيع المبادرات الشبابية لخدمة المجتمع .

- رصد الإشغالات والتعامل معها

- التنسيق مع جهات الولاية سواء وزارات الزراعة والرى والأوقاف والسكة الحديد للتعاون وتنسيق الجهود المشتركة فى منع أى مخالفات.

- توجيه المحافظات بتوثيق نتائج الإزالات بالفيديو والصور للتأكد من إزالة المخالفات