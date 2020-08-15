التنمية المحلية: أزلنا 7613 مبنى على أراضي الدولة

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، إنه جرى تنفيذ حتى الثلاثاء الماضي، وذلك بداية من 8 يوليو وهو الذي شهد بداية الموجة رقم 16 لإزالة التعديات، حوالي 7613 حالة إزالة بالمباني بمساحة أكثر من مليوني متر مربع.

وأضاف خلال مداخلة من خلال خاصية "سكايب"، عبر برنامج "اليوم"، الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم في قناة "دي إم سي"، أن وزير التنمية المحلية أكد على حماية الأراضي المستردة لتعظيم الاستفادة منها واستغلالها بالشكل الأمثل.

وتابع: "أما فيما يتعلق بحالات الزراعة على أراضي وأملاك الدولة فكانت حالات الإزالة التي تمت خلال هذا الشهر بلغت 3256 حالة إزالة بما يعادل 178201 فدان".

وأردف أن محافظة الغربية هي أكثر المحافظات التي استردت الدولة فيها الأراضي الخاصة بها فيما يتعلق بمخالفات المباني بحوالي 1033 تنفيذ حالة بما يعادل 230939 مترا مربعا، يليها محافظة السويس، ثم محافظة البحيرة.

وأوضح أنه فيما يتعلق بحالات الأراضي التي جرى استردادها بالنسبة للزراعة، فجاء في المركز الأول محافظة المنيا، يليها الأقصر، ثم البحيرة.