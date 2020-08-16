"الإسكان" تطرح وحدات في 4 محافظات بمقدم 50 ألف جنيه ونظامان للتقسيط

تستعد وزارة الإسكان، متمثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى والتمويل العقاري، بفتح باب حجز وحدات إسكان متوسط فى القاهرة وبورسعيد والبحر الأحمر ودمياط، الأسبوع المقبل 23 أغسطس، بمقدم 50 ألف جنيه وبنظامين لتقسيط بقية ثمن الوحدة أحدهما على 12 قسط ربع سنوى والآخر بنظام التمويل العقاري تبع مبادرة المركزي على 20 سنة.

ووفقا لبيان رسمي من وزارة الإسكان، فإن مساحات الوحدات المطروحة تتراوح بين 103 و120 م2 (3 غرف وصالة – كاملة التشطيب)، وبأسعار تبدأ من 480 ألف جنيه، ويتم تسليمها خلال 36 شهراً، ويبلغ مقدم جدية الحجز 50 ألف جنيه، بخلاف مبلغ 200 جنيه مصروفات تسجيل.

أما عن الأوراق المطلوبة فهي:

- يتم التقديم عن طريق البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع (www.shmff.gov.eg)، حيث يقوم العميل باتباع الخطوات التالية: ملء وتوقيع استمارة حجز الوحدة السكنية والإقرار (المرفقين بكراسة الشروط) بخط واضح، وإرفاقهما ضمن المستندات، وإرفاق إيصال سداد مقدم الحجز ومصروفات التسجيل بصيغة (PDF)، لتحميلها على الموقع، بجانب المستندات التالية، صورة من بطاقة الرقم القومى للمتقدم وزوجه (سارية)، وشهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافى المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التى يتحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل)، وذلك إن وجد، وأي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضى – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أى سندات أو أسهم أو ودائع أو أى أوعية إدخارية أو حسابات التوفير أو أى أوراق مالية تدر دخلاً إضافياً) تفيد صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أن تكون مختومة ومؤرخة ومعتمدة.

- بالنسبة للعاملين بالجهات الحكومية وقطاع الأعمال، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وبالنسبة للعاملين بالشركات وجهات القطاع الخاص، عليهم تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن جميع البيانات الأساسية بصافى الدخل السنوي أو الشهري، وموضح بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل، وبالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية، عليهم تقديم شهادة من محاسب قانوني معتمدة تبين صافى الدخل السنوي أو الشهري موضح بها مهنة المتقدم، وصورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية، وشهادة التأمينات الاجتماعية (إن وجدت) موضح بها المهنة والأجر التأمينى أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة، وبالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات، عليهم تقديم طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات، وصورة من مستند النفقة التى تتحصل عليها المطلقة، بجانب صور من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة (وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة، وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مُميكن، وقيد عائلي مُميكن)، وإيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي (كهرباء أو غاز أو مياه)، وفي حالة سبق الحجز بأحد مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة يشترط تقديم مستند يُفيد بسحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

- يتم تحميل جميع المستندات على موقع البوابة الإلكترونية وفقا للخطوات التالية: الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، وفي حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب - مسدد إيصال مقدم جدية الحجز لدى مكتب البريد - بإنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية، وبعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصية (SMS) لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسالة رقما كوديا يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل، ويتم الإطلاع على تفاصيل بيانات الوحدات المطروحة ومساحتها كما هو موضح تفصيلا بكراسة الشروط، ويقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه وانشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيت يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج / الزوجة - إن وجِدت - بالإضافة إلى تحديد رغبته في تمييز الدور (أرضي / متكرر / أخير) والمساحة المطلوبة بالمدينة التي يرغب في التقدم عليها والمطروحة بكراسة الشروط طبقأ للرغبة المحررة باستمارة الحجز، وذلك بعد سداد مصروفات التسجيل ومبلغ مقدم جدية الحجز، ويقوم مقدم الطلب بإرفاق المستندات المذكورة بصيغة (PDF) في ملف واحد، وبعد الانتهاء من رفع جميع المستندات يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح"، ويتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها، ويجب التأكد من صحة رقم الهاتف المسجل بالموقع الإلكتروني.