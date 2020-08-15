ضبط 53 مخالفة بوحدات الإسكان الاجتماعي بالعاشر من رمضان

أعلن جهاز تنمية العاشر من رمضان، بإشراف المهندس خالد شاهين رئيس الجهاز، ضبط 53 مخالفة بوحدات الإسكان الاجتماعي، تنوعت ما بين تأجير الوحدة وتغيير النشاط خلال حملة استهدفت التفتيش على 300 وحدة سكنية.

وشنت لجنة الضبطية القضائية لصندوق الإسكان الاجتماعي المختصة بالتفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعي، حملة للمرور على عدد من الوحدات بالحي التاسع بالمجاورة 70، بمدينة العاشر من رمضان، برئاسة دكتور شريف شحتة رئيس التفتيش والمراجعة الداخلية لصندوق الإسكان الاجتماعي، ومأموري الضبط القضائي بالصندوق، بحضور المهندس شريف عبدالبديع نائب رئيس الجهاز، وبرفقة قوة من وزارة الداخلية، وذلك لضبط الوحدات المخالفة بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط، والتأكد من هوية قاطني وحدات الإسكان الاجتماعي بالمنطقة.

وأسفرت الحملة عن ضبط 53 مخالفة تنوعت ما بين تأجير الوحدة السكنية، أو تغيير النشاط من منزلي لتجاري، مثل تحويل الوحدة لمكتب أو غيره، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأكد "عبدالبديع"، أن الدولة تدعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بمليارات الجنيهات، حيث يتم إجراء التحريات اللازمة والاستعلام عن المتقدمين للتأكد من استحقاقهم، موضحًا أنه وفقًا لقانون الإسكان الاجتماعي، فإنه غير مسموح بالمتاجرة بهذه الوحدات المدعومة من الدولة، والتربح منها، أو تأجيرها، أو تغيير نشاطها، وكل من استفاد بوحدة قام بالتوقيع على إقرار يفيد بذلك، والقانون يعطي الحق للجان الضبطية القضائية متابعة المستفيدين بالوحدات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وهناك عقوبات صارمة في القانون، تصل إلى سحب الوحدة، والحبس، مشددًا على أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفة.

وأوضح شاهين أن اللجنة تمكنت من ضبط عددٍ من الوحدات المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة، مؤكدًا استمرار أعمال اللجنة لتشمل مشروعات الإسكان الاجتماعي بالمدينة لضبط المخالفات، وذلك في إطار التأكد من أحقية المواطنين الذين تسلموا وحداتهم بمشروع الإسكان الاجتماعي بالاستفادة من دعم الدولة للمشروع.

وطالب رئيس جهاز مدينة العاشر من رمضان قاطني وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي بعدم مخالفة شروط التعاقد، حيث لا يجوز لمالك الوحدة بيعها أو تأجيرها أو تغيير نشاطها، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات الفورية في حال ضبط المخالفة.