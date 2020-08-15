عاجل.. غرق أب وابنته بشاطئ النخيل بالإسكندرية

لقي شاب مصرعه غرقًا، مساء اليوم السبت، أثناء محاولته إنقاذ ابنته من الغرق بشاطئ النخيل المعروف بـ"شاطئ الموت"، بحي العجمي غربي الإسكندرية.

وتلقى قسم العامرية غرب الإسكندرية، بلاغًا يفيد بغرق حسن عبد الله أحمد، 33 عامًا، ومقيم بحدائق القبة بمحافظة القاهرة، ومعه طفلته عمرها 3 سنوات.

وقال مصدر بإدارة السياحة إن المتوفى كان يحاول إنقاذ ابنته من الغرق، الساعة الخامسة مساء اليوم، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله لمستوصف طبي.

وتواصل الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، حملاتها على شاطئ النخيل الذي يشهد تسلل المصطفين، رغم تحذيرات إدارة السياحة والمصايف من خطورة ارتياده ومخالفة قرارات مجلس الوزراء، وتكرار حالات الغرق.