"الوطن الاقتصادي" يستعرض تفاصيل "قرض التعليم" في 15 بنكا

مع إعلان نتيجة الثانوية العامة وانتظار ظهور تنسيق الجامعات للعام الدراسى 2020/2021، بالإضافة إلى استعداد المدارس لاستقبال الطلاب خلال أسابيع قليلة، يسعى أولياء الأمور لتأمين أفضل المستويات التعليمية لأبنائهم، خاصة مع اكتساح المدارس الخاصة تفضيلات أولياء الأمور، كما أصبحت الجامعات الخاصة خياراً أساسياً لدى كثير من أولياء الأمور لتحقيق رغبات أبنائهم فى الالتحاق بكلية تساير طموحاتهم المستقبلية، لذلك تقدم لك البنوك المصرية برامج خاصة تمكنك من دفع المصروفات الدراسية لأبنائك فى مختلف مراحل التعليم من خلال البنوك ثم تسديدها على أقساط شهرية.

"CIB" و"QNB" يمولان المراحل ما بعد الجامعية بحدود ائتمانية تصل إلى 500 ألف جنيه بفترات سداد طويلة

تفاصيل قرض التعليم

وعن تفاصيل قرض التعليم فى البنوك المصرية تبدأ قيمة التمويلات التى تقدمها البنوك من 5000 جنيه لتصل إلى مليون جنيه، بنسبة تمويل تبدأ من 75% من قيمة المصروفات الدراسية وتصل إلى 100% فى بعض البنوك، بفوائد تتراوح بين 10.5% إلى 23.25% على فترات سداد تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 8 سنوات.

كما تقدم بعض البنوك مزايا إضافية كتأمين مجانى على الحياة طوال فترة سداد القرض.

كما تحدد بعض البنوك مؤسسات تعليمية دون غيرها عند تمويل المصروفات الدراسية مثل البنك العربى الأفريقى الدولى، الذى يمول مصروفات الجامعة الأمريكية، والألمانية، والبريطانية، وغيرها من الجامعات، بينما يقوم بنك البركة بتوفير قرض التعليم لتمويل المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة والدولية فقط.

وعلى صعيد آخر، يقوم بنك قطر الوطنى الأهلى QNB والبنك التجارى الدولى CIB بمنح قروض تعليمية لتمويل المصروفات الدراسية للتعليم ما بعد الجامعى والماجستير والدكتوراه.

البنوك تموّل المصروفات الدراسية بنسبة تصل إلى 100% وفترة سداد تمتد لـ8 سنوات.. وبعض المصارف تشترط مؤسسات تعليمية ومراحل دراسية معينة

الشروط

أما عن الشروط التى تضعها البنوك للحصول على قرض التعليم فلا بد أن يكون الحد الأدنى لعمر المقترض 21 سنة، ولا يزيد على 65 سنة عند نهاية مدة القرض، وحد أدنى لدخل المقترض 3000 جنيه، مع مراعاة ألا تزيد قيمة القسط على 35% من قيمة الدخل الشهرى للمقترض.

الأوراق المطلوبة

تشترط البنوك عند منحك قرض التعليم الاطلاع على بطاقة الرقم القومى على أن تكون سارية، وإيصال مرافق على مقر إقامة المقترض، بالإضافة إلى ضرورة الاطلاع على بيان معتمد بقيمة المصروفات الدراسية، وللموظفين تطلع البنوك على شهادة مفردات مرتب، أما لأصحاب المهن الحرة فتطلع البنوك بخلاف ما سبق على صورة البطاقة الضريبية، وصورة تصريح مزاولة المهنة، بالإضافة إلى مستخرج رسمى حديث من السجل التجارى، وكشف حساب بنكى لمدة 6 أشهر.

الفرق بين الفائدة الثابتة والمتناقصة

تختلف البنوك فى حساب الفائدة التى تقدمها على قرض التعليم، لذلك يوضح لك «الوطن الاقتصادى» الفرق بين الفائدة المتناقصة والثابتة لتمكنك من تفضيل الخيار الأمثل إليك، أما عن الفائدة الثابتة فهى نسبة محددة يدفعها العميل طوال فترة سداد القرض وتحتسب على قيمة المبلغ الإجمالى للقرض، أما عن الفائدة المتناقصة فيتم احتسابها على مبلغ القرض المتبقى دون سداد وليس إجمالى مبلغ القرض.

كيف يتم احتساب قرض التعليم؟

تقدم البنوك العديد من الخيارات وفقاً لمتطلبات وظروف كل عميل على حدة، حيث تتيح البنوك إمكانية تمويل مرحلة دراسية بالكامل، فتوفر بعض البنوك تمويل المصروفات الدراسية لأبنائك فى المرحلة الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو التعليم الجامعى، ويتميز ذلك البرنامج بطول فترة سداد الأقساط، تصل إلى 8 سنوات، فلا يشترط سداد الأقساط قبل بدء العام الدراسى الجديد للحصول على قرض تعليم آخر للعام الدراسى الجديد، بينما يشترط سداد جميع الأقساط فى حالة رغبة العميل تمويل البنك المرحلة الدراسية التالية.

وتتيح بعض البنوك برنامجاً آخر لتمويل المصروفات كل عام دراسى منفصل ويكون ذلك على فترة سداد لا تتعدى 12 شهراً، خاصة إذا رغب العميل فى الحصول على قرض آخر للعام الدراسى الجديد، بينما يعد ذلك البرنامج أكثر إفادة لأولياء الأمور الراغبين فى الاقتراض من أجل عام دراسى واحد نتيجة تعثر أو ضائقة مالية فى ذلك العام.

أما فيما يخص تمويل المصروفات الدراسية للتعليم ما بعد الجامعى من دبلومات أو ماجستير أو دكتوراه فتتيح البنوك تمويل جميع المصروفات الدراسية حتى إذا استغرقت الدراسة عدة سنوات، وتتميز الأقساط بفترات سداد طويلة تصل إلى 8 سنوات.