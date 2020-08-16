بنك مصر يحصد جائزتي "الأفضل في مجال المسئولية المجتمعية" لعام 2020

حصد بنك مصر مؤخراً جائزتى «أفضل بنك فى مجال المسئولية المجتمعية فى مصر لعام 2020» من مجلة إنترناشيونال بيزنس العالمية، ومجلة كوزموبوليتان ذا دايلى العالمية، اللتين تستندان فى اختيار البنوك الفائزة إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية والمرتبطة بالأداء والاستراتيجية التى يتبناها البنك، وكذلك الأنشطة الخاصة بمجال المسئولية المجتمعية، بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين.

وأوضح البنك، فى بيان، أن الفوز بالجائزتين يعتبر تأكيداً لدوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، حيث إنه من أكبر البنوك التى لها باع فى مجال المسئولية المجتمعية، وإدراكاً للمسئوليات البيئية وقواعد الحوكمة التى تقع على عاتق المؤسسة وتتكامل مع معايير أدائها واستدامة أعمالها على المدى الطويل، وهو أول بنك مصرى مملوك للدولة يحصل على موافقة منظمة المعايير الدولية لتقارير الاستدامة (GRI) ويقوم بتقرير الأعمال بالتوافق مع مبادئ الاستدامة، كما وصل إجمالى مساهمات البنك فى مجال المسئولية المجتمعية خلال العام المالى 2019/2020 لنحو 1.4 مليار جنيه، فى حين بلغت مساهمات البنك أكثر من 3.2 مليار جنيه خلال الخمس سنوات الأخيرة.

البنك يشارك بفاعلية فى مبادرة الشمول المالى للشباب تحت رعاية البنك المركزى المصرى

وأضاف البنك: «تعد مشاركة بنك مصر فى مجال المسئولية المجتمعية من أهم المحاور الرئيسية التى يؤمن بها البنك، ويقوم بذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح «مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع» والمشهرة تحت رقم 7045/2007 لتطوير وتقديم المساعدة للمجتمع المصرى من خلال المشاركة فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعى، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى، والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجاً من خلال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمساهمة فى خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان».

فى سياق مختلف، وانطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم جهود الدولة فى تحقيق الشمول المالى اتساقاً مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، شارك البنك فى فعاليات الشمول المالى (اليوم الدولى للشباب) تحت رعاية البنك المركزى المصرى، بهدف تمكين جميع شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التى تلبى احتياجاتهم المختلفة مثل «حسابات توفير، حسابات جارية، خدمات الدفع والتحويل، التأمين، التمويل والائتمان».

وذكر البنك حرصه بمناسبة «اليوم الدولى للشباب»، التى تستمر فعالياته خلال الفترة من 9 إلى 24 أغسطس 2020، على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية التى تخدم جميع العملاء وبالأخص فئة الشباب كونهم الفئة الأكبر اتساعاً فى المجتمع.

وقال البنك إنه يتيح العديد من المنتجات والخدمات المالية المختلفة بمزايا وعروض مجانية خلال فعاليات الشمول المالى للشباب، منها على سبيل المثال؛ فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف ودون حد أدنى لفتح الحسابات، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفورى أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفورى مجاناً، كما يتم إعفاء العملاء الأقل من 16 سنة من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدماً TEENS ضمن برنامج الشباب. وأضاف بنك مصر: «بالنسبة للعملاء الجدد المشتركين فى محفظة بنك مصر BM Wallet من خلال الموقع الإلكترونى للبنك، سيتم إضافة رصيد ترحيبى صالح لمدة شهر يستطيع العملاء استخدامه فى جميع الخدمات التى تقدمها محفظة بنك مصر، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على بطاقة ميزة المدفوعة مقدماً دون مصاريف إصدار، كما يتم منح العملاء الحاصلين على قرض تقسيط مشتريات وفقاً لمبادرة «مايغلاش عليك»، العديد من المزايا، منها؛ تخفيض معدل العائد بنسبة 1% فى جميع برامج القروض الشخصية بضمان الراتب وبرنامج أصحاب المعاشات، هذا إلى جانب الإعفاء من المصاريف الإدارية بالكامل».