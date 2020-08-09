بنك مصر يُسلّم سيارة موديل 2020 للفائز في الحملة التسويقية لتشجيع استخدام بطاقات البنك

أعلن بنك مصر مؤخراً اسم الفائز بسيارة موديل 2020، وذلك ضمن الحملة التسويقية التى أطلقها البنك لتشجيع استخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات الخصم المباشر والمدفوعة مقدماً.

وقام إيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية والفروع ببنك مصر، بتسليم السيارة للفائز بالجائزة «علاء الدين محمد السيد» وذلك فى الاحتفال المقام لهذا الغرض ببنك مصر فرع التجمع الخامس، حيث عبّر الفائز بالسيارة عن سعادته بالجائزة فى سحب بنك مصر.

وأطلق بنك مصر هذه المسابقة تماشياً مع توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى فى دعم المدفوعات الإلكترونية وتزامناً مع دعوات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية لاستخدام المدفوعات غير النقدية للحد من تفشى فيروس كورونا، حيث بدأت هذه الحملة فى أبريل 2020، واستمرت حتى 30 يونيو 2020، لتشجيع حاملى بطاقات بنك مصر الائتمانية، والخصم المباشر، والمدفوعة مقدماً لاستخدامها فى معاملاتهم المالية بدلاً من التعامل النقدى.

وأشار البنك إلى أن كل معاملة شراء أونلاين كانت تمنح 5 فرص لكل عميل بينما تمنح عمليات الشراء من المحال التجارية والدفع عن طريق ماكينات الدفع الطرفية «POS» ثلاث فرص، مضيفاً أنه تم السحب على السيارة بحضور مسئولى وزارة التضامن الاجتماعى.

وأضاف البنك: «أصبح امتلاك بطاقات الائتمان، والخصم المباشر، والمدفوعة مقدماً واستخدامها ضرورة حياتية، فأياً ما كانت احتياجات المستهلك ستلبى البطاقات هذه الاحتياجات، وأحياناً قد لا يتوافر طرق دفع بديلة عنها، كما يتمتع حاملو البطاقات بعدة مزايا، منها الأمان ضد السرقة والتلف بالمقارنة بحمل نفس المبالغ نقداً».

وتابع البنك: «وبالنسبة للتعاملات عبر الإنترنت، أتاح بنك مصر عدة خصائص تمكّن العميل من حماية أرصدة بطاقاته من الاحتيال والسرقة، ومنها على سبيل المثال خاصية (One Time Password) التى تمكّن العميل من تأكيد كل معاملة يقوم بها بنفسه من خلال كود يصل للعميل على رقم هاتفه المسجل لدى البنك، حيث تتسم البطاقات بكونها أكثر عمليةً عن غيرها من طرق الدفع».

واستطرد: «انطلاقاً من إيمان بنك مصر بأن التكنولوجيا هى المحرك الرئيسى للنجاح فى تحسين وتعزيز قيمة الخدمات التى يقدمها لعملائه، فإن البنك يعمل دائماً على تطوير بنيته التكنولوجية، مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية العالمية بهدف تقديم خدماته بصورة أكثر كفاءة».

البنك يطلق برنامج "دولى" للمصريين المقيمين بالإمارات للتعامل على حساباتهم بسهولة

من ناحية أخرى، أطلق بنك مصر برنامج «دولى» للمصريين المقيمين بالإمارات العربية المتحدة، وذلك حتى يتيح لهم التعامل على حساباتهم بسهولة فى كل من مصر والإمارات، حيث أتاح البنك لهم قناة خاصة بمركز الاتصال لضمان سرعة استقبال المكالمات، إلى جانب حزمة من المزايا التى يقدمها البنك لعملائه من خلال البرنامج.

كما يتيح البرنامج لعملاء بنك مصر فى الإمارات إمكانية الحصول على عدد من المزايا من خلال فروع بنك مصر فى جمهورية مصر العربية، منها الحصول على بطاقة خصم فورى مجانية، وكذلك بطاقات إضافية لأفراد الأسرة بمصر طبقاً للأسعار المقررة، هذا بالإضافة إلى الحصول على أول دفتر شيكات مجاناً مع إمكانية إرساله إلى الإمارات، وبطاقة «دفع مقدم» مجانية لتيسير الحصول على التحويلات الواردة من الإمارات.

ويمكن للعملاء من خلال برنامج «دولى» تنفيذ معاملاتهم ومتابعة حساباتهم عن طريق خدمة الإنترنت البنكى وتطبيق الهاتف المحمول «BM Online» والحصول على قرض تمويل عقارى يصل إلى 10 سنوات وبسعر عائد مميز ومصروفات مخفضة، كما يحصل العملاء على عائد مميز على العملات النقدية الأجنبية المحوَّلة من خارج مصر من خلال شراء شهادات بلادى بالعملات الأجنبية.

وأشار البنك إلى أن مزايا برنامج «دولى» لا تقتصر على تلك المقدمة من فروع البنك فى مصر، بل تمتد لتشمل مزايا أخرى مقدمة من خلال فروع البنك بالإمارات العربية المتحدة، والتى تشمل: تمكين العملاء من إصدار وتجديد بطاقة الخصم الفورى مجاناً، والحصول على أول دفتر شيكات مجاناً، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على حساب جديد بعائد مميز يصل إلى 1% بحد أدنى 10 آلاف درهم إماراتى أو تحويل راتب شهرى لا يقل عن 10 آلاف درهم، فضلاً عن الإعفاء من مصاريف التحويل إلى أى حساب ببنك مصر وإمكانية القيام بـ4 عمليات سحب نقدى من أى جهاز صراف آلى فى الإمارات مجاناً.

وأضاف البنك أنه يعمل على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية فى تقديم الخدمات التى تلبى احتياجات عملائه، ولذا يسعى البنك دائماً إلى تقديم واستحداث كافة الخدمات والمنتجات المالية التى تلبى تلك الاحتياجات المتنوعة مستخدماً أحدث الوسائل التكنولوجية.