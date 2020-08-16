صور.. مسجد صدقة جارية على روح المؤلف جابر عبدالسلام وسناء شافع وحفناوي

أعلنت آمال جابر عبدالسلام ابنة المؤلف السينمائي الراحل جابر عبد السلام، بناء مسجد صدقة جارية على روح والدها والفنان الراحل سناء شافع واليوتيوبر مصطفى حفناوي.

وكتبت آمال "اللهم لك ألف حمد وشكر ليك يا رب طول عمرك يا أغلى الناس بتصلي الفرض في المسجد وكنت بتاخدنا معاك من وإحنا صغيرين، وقبل ما تتوفى بشهور كنت بتتمنى تخف وتكون مسؤول عن المسجد اللي عندنا في الشارع من كتر حبك للمساجد اسمك موجود داخل مسجد في قنا بتمنى من ربنا أشوف اليوم اللي يخلص بناء المسجد على خير ونكون أول ناس بتصلي فيه وبندعي لك يا أغلى الناس الله يرحمك يا حبيبي وحشتني أوي أوي أوي".

وتوفي السيناريست جابر عبدالسلام يونيو 2019، بعد صراع مع المرض، وقدم عددا من الأعمال منها مسلسل "أبناء ولكن"، بطولة تيسير فهمي وهالة فاخر وتعاون مع محمود عبدالعزيز في فيلم "خليل بعد التعديل"، وسعيد صالح في فيلم "اللص والثعلب"، ويونس شلبي، في "هارب من التجنيد".