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عاجل.. غرق شخص في شاطئ عجيبة بمطروح وفريق الغطاسين يبدأ البحث

كتب:

محمد بخات
12:36 ص | الأحد 16 أغسطس 2020
غريق فى البحر

غريق فى البحر

غرق اليوم شخص في شاطئ عجيبة بمدينة مرسى مطروح خلال استحمامه في الشاطئ، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن.

وقال محمد عوض أحد كبار الغطاسين في مطروح، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الغريق لا يزال جثمانه في البحر وسيتحرك فريق من الغطاسين المتطوعين من مطروح للبحث عن جثته فى البحر.

وأضاف أن شواطئ مطروح لا يوجد بها غطاسون رسميون لإنقاذ أي مواطن يتعرض للغرق، ولا يوجد تأمين على الشواطئ من الأجهزة الأمنية يمنعهم من دخول الشواطئ، وفى النهاية الضحية المواطن الذى لا يجيد السباحة الذي جاء إلى مطروح لقضاء إجازة في موسم الصيف.

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