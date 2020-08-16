عاجل.. غرق شخص في شاطئ عجيبة بمطروح وفريق الغطاسين يبدأ البحث

غرق اليوم شخص في شاطئ عجيبة بمدينة مرسى مطروح خلال استحمامه في الشاطئ، ولم يتم العثور على الجثة حتى الآن.

وقال محمد عوض أحد كبار الغطاسين في مطروح، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الغريق لا يزال جثمانه في البحر وسيتحرك فريق من الغطاسين المتطوعين من مطروح للبحث عن جثته فى البحر.

وأضاف أن شواطئ مطروح لا يوجد بها غطاسون رسميون لإنقاذ أي مواطن يتعرض للغرق، ولا يوجد تأمين على الشواطئ من الأجهزة الأمنية يمنعهم من دخول الشواطئ، وفى النهاية الضحية المواطن الذى لا يجيد السباحة الذي جاء إلى مطروح لقضاء إجازة في موسم الصيف.