رشوان: يجب مواجهة الشائعات بسرعة.. "لو باتت ساعة تبقى حقيقة"

قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إن هناك خطوات تتضمن مواجهة الأعداء، وهي الإعداد المعلوماتي والمعرفي الحقيقي، وليس فقط الحماسة الوطنية، إضافة إلى سرعة الإمداد بالمعلومات لكل متخذي القرار، بما لا يضر بالأمن القومي، كما أننا لا نحتاج للجان إلكترونية مثلما تفعل الإخوان، ولكن نرغب من الشباب أن يعجب أو ينشر معلومة بنفسه "الإقناع لا يأتي إلا بالاقتناع ولن يأتي إلا باتساع دائرة الحوار".

وأضاف "رشوان" خلال لقاء ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على شاشة قناة "صدى البلد"، ويقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك فئات لا تظهر على شاشات التلفزيون ولكن نراها في "يوتيوب"، لا بد من ظهورها، "الشباب بيحب يشوف بعضه، وده بيظهر في قنوات اليوتيوب الخاصة"، كما أن التعدد مهم للغاية طالما أنه داخل معسكر الدولة الوطنية.

وأشار إلى أنه لا بد من موجهة الإعلام المُعادي بتخطيط، "لما س أو ص في تركيا ضارب معلومة كاذبة وشائعة بالليل مسبهاش تبات، لازم نفيها ونشرها على مواقع التواصل، السرعة شيء رئيسي في الإعلام، إذا باتت الشائعة أكتر من ساعة تبقى حقيقة، ودة كلام مينفعش".

وتابع: "الاستراتيجية دي مش هتحصل من يوم وليلة، هارد ويرها قوي للغاية سوفت ويرنا احنا ضعيف للغاية لازم يتملي عشان الكمبيوتر الجميل دة يدور والناس تشوفه وتحسه وتحبه وفاهمه بتعمل إيه".

واستكمل: "المصريين من كتر تقديرهم، للتجربة دي، تحملوا كل المتاعب الاقتصادية والاجتماعية، تحملوا الأمرين، علشان بلدهم، الناس معانا، وبتحب بلدها ورئيسها، فالبالتالي نكمل الحب بأيه بالإقناع، والشعب يبقى معانا في الطرابيزة، يناقش ويختلف، نتحمل الاختلاف، لأن دول هما الللي هيصدوا".