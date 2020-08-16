انتشال جثة غريق من ترعة الإسماعيلية بالخانكة

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالقليوبية من انتشال جثة غريق عثر عليه بترعة الإسماعيلية أسفل كوبري سرياقوس زمام مركز الخانكة.

تلقى العميد ياسر منصور رئيس شرطة المسطحات، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طافية عثر عليه بترعة الإسماعيلية أسفل كوبري سرياقوس زمام مركز الخانكة وانتقلت الأجهزة الأمنية.

وبمناظرتها تبين أنها لشخص مجهول الهوية وأنه كان يسبح في النيل ولقى مصرعه غرقا، وحُرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة بالمستشفى.