عاجل.. استخراج 3 مصابين في حادث انهيار عقار المنوفية

أكد الدكتور أحمد سيمر مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، استخراج 3 مصابين من أسفل العقار المنهار في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، موضحا أن الحالة الصحية للمصابين جيدة وات توجد اصابات خطيرة.

وأضاف مدير عام الطوارئ بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية، في تصريحات خاصة ل "الوطن"، أن الإصابات عبارة عن حروق وكدمات متفرقة بالجسم، مؤكدا انه تك نقل المصابين إلي المستشفى الجامعي بشبين الكوم اتلقي العلاج اللازم . ونفي "سمير" ما يتردد عن تسجيل أي وفيات في العقار المنهار، موضحا أنه لم يتم الإخطار باي حالات جديدة.

الجدير بالذكر، أن منزلا انهار مكون من ثلاث طوابق نتيجة انفجار انبوبة بوتاجاز في مستودع انابيب اسفل العقار، في قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية . تلقي اللواء أحمد فاروق مدير أمن المنوفية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بانهيار منزل مكون من 3 طوابق نتيجة انفجار أنبوبة بونجار أسفل العقار، وعلي الفور انتقل لمكان الواقعة عدد من ضباط وأفراد قوات الشرطة كما انتقل لمكان الواقعة عدد من القيادات التنفيذية بمحافظة المنوفية .