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سهير حواس: انهيار عقار قصر النيل فقدان لتحفة معمارية فريدة

كتب:

شريف سليمان
11:23 م | السبت 15 أغسطس 2020
انهيار عقار قصر النيل

انهيار عقار قصر النيل

قالت الدكتورة سهير حواس، أستاذ التصميم العمراني بكلية الهندسة جامعة القاهرة، إن العقارات القديمة بالقاهرة تعد تحف معمارية نادرة يجب الحفاظ عليها والعمل على صيانتها بشكل مستمر ودائم كونها ثروة قومية، مشيرة إلى أن انهيار أى من هذه العقارات يعد خسارة لقطعة فنية فريدة.

وأضافت "سهير حواس"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن انهيار عقار رقم 50 بشار قصر النيل اليوم يعد فقدان تحفة معمارية فريدة، مشددة على ضرورة وجود مراقبة ومتابعة من لجان متخصصة على هذه العقارات حتى لا يتكرر هذا الأمر.

ونوهت "سهير حواس"، إلى أن هذه البنايات القديمة لا يمكن لها أن تسقط إلا إذا كان هناك شواهد على ذلك، موضحة أن المبانى القديمة لا تنهار إلا لأسباب واضحة، وتابعت:" لأن هناك حوائط سميكة جداً بها يتراوح سمكها من 60 إلى 80 سنتيمتر تحمل الأسقف وعليه يسبق الانهيار شروخ وغيره أو أن هناك عامل مفاجئ".

وأكدت "سهير حواس"، أن عائد العقارات القديمة زهيد ولا يغطى ثمن صيانتها، مشددة على ضرورة الالتفات إلى ذلك، والعمل على الحفاظ على هذه المبانى الثمينة.

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