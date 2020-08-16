هيئة تدريس التربية الرياضية بالهرم يشاركون في مبادرة "دراجتك صحتك"

أعلن أعضاء هيئة التدريس بكلية التربية الرياضية بنين بالهرم جامعة حلوان، التضامن مع وزارة الشباب والرياضة والمشاركة في مبادرة «دراجتك -صحتك » خلال المرحلتين الأولى والثانية لها.

وأكد الدكتور حازم الروبي، المدرس بالكلية، وأحد أعضاء هيئة التدريس من الشباب المشاركين في المبادرة، أنهم قرروا التضامن مع الوزارة للمساهمة في إنجاح المبادرة، منذ الإعلان عنها، لافتا إلى أن تسليم دراجاتك المرحلة الأولى تمت في إجواء تتسم بالنظام والاحترافية الكاملة لطواقم العمل القائمين على المبادرة، وبسهولة ويسر انعكس بالارتياح الشديد على الشباب الذين حضروا لاستلام الدراجات، لا سيما في ظل اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشارعدوى فيروس كورونا.

وأوضح الروبي أن المبادرة نبعت من إيمان القيادة السياسية ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام بممارسة الأنشطة الرياضية لرفع مستوى اللياقة البدنية للشباب ولكافة المواطنين، وجهود الحكومة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وعلى رأسها الدكتور أشرف صبحي، بضرورة التوسع في نشر الوعي الرياضي والتشجيع على استخدام الدراجة كوسيلة نقل آمنة، واعتبارها نوعا من أنواع الرياضة لتحسين اللياقة البدنية والصحية، فضلا عن كونها وسيلة نقل صديقة للبيئة.

وأضاف الدكتور طه جمال، الأستاذ المساعد، عضو هيئة التدريس بالكلية، أنه يجب على الجميع استخدام الدراجة كأسلوب حياة خاصة وأن المبادرة تساعد على سهولة اقتناء الشباب للدراجات، من خلال توفير أنواع ونماذج تتسم بمواصفات عالية الكفاءة مدعومة التكلفة ومتاحة للجميع وتلبي الحاجات وتشبع رغبات وطاقات الشباب البدنية وتحقق الأهداف المرجوة للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وطالب الدكتور يحيى مصطفى، عضو هيئة التدريس بالكلية، كافة الأصدقاء والزملاء بالإسراع للتضامن والمشاركة في فعاليات المبادرة في مراحلها المقبلة، لتوسيع دائرة نشر الثقافة في مجتمعنا، رافع شعار "منوقفش رياضة ونركب دراجة".